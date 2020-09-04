شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى دجلة فى رحلة حسم الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا جديدا أمام وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث المارد الأحمر عن انتصار جديد يقربه من حسم الدورى قبل نهاية الموسم، حيث يتصدر الفريق حاليا جدول الترتيب برصيد 62 نقطة فى المركز الأول وحيدا، بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه، بعدما خاض 23 مباراة حقق منها 20 فوزا وتعادل فى مباراتين بينما تلقى هزيمة وحيدة، وسجل الأهلى 56 هدفا وتلقت شباك الفريق 8 أهداف فقط.

لقاءات الفريقين الأخيرة تشهد تفوقا لكتيبة الأهلى، ففى مباراة الدور الأول فى الموسم الحالى والتى كانت فى الجولة السابعة، فاز الأهلى على وادى دجلة بثلاثية نظيفة سجلها رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ. وحذر رينيه فايلر، المدير الفنى، اللاعبين من التهاون فى المباراة لتجنب أى تعثر يؤثر سلبا على معنويات اللاعبين خلال رحلة البحث عن حسم اللقب، وحرص على تكثيف الجرعات التدريبية للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال شوطى المباراة، كما واصل المدير الفنى جلساته المنفردة مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها كل لاعب نظريا وقام بتطبيقها عمليا فى التدريبات.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدى فتحى وأليو ديانج وأحمد الشيخ وأجايى ومحمد مجدى أفشة وأليو بادچى.

على الجانب الآخر، يرفع وادى دجلة شعار التحدى أمام المتصدر، لرغبته فى تحقيق المفاجأة وكسر حاجز الخسائر أمام الأهلى فى المواسم الأخيرة، وركز نيوكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق، على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء، بجانب استغلال الكرات العرضية لتسجيل الأهداف، كما شاهد المدير الفنى تسجيلا لمباراة الأهلى الأخيرة مع المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

وأبدى المدير الفنى لدجلة ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على مجاراة الأهلى بشرط الالتزام بالتعليمات التى تطلب منهم والتركيز الشديد داخل الملعب.

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ويسعى وادى دجلة لتحقيق الفوز رغم صعوبة المواجهة، وذلك لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده تُحسّن من مركزه، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة حققها خلال 23 مباراة، فاز الفريق فى 6 مباريات، وتعادل فى 8 مباريات، وتلقى 9 هزائم.. وسجل لاعبو دجلة 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا، وفى الجولة الماضية حقق الفريق انتصارا مهما على حساب نادى مصر بهدفين مقابل هدف.