شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى الجريح يبحث عن استعادة الثقة والانتصارات أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن عودة الاستقرار والهدوء يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، اختبارا قويا أمام مصر المقاصة، فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

الإسماعيلى يعيش فترة صعبة بسبب سوء النتائج التى كان آخرها الخسارة من الاتحاد السكندرى 1-3 فى الجولة الماضية، والتى جمدت رصيد الفريق عند 27 نقطة فى المركز الثامن، والتى فجرت براكين الغضب عند الجماهير العاشقة للفريق ووضعت الإدارة فى حرج شديد، ويأمل الجهاز الفنى للدراويش الذى يضم حاليا أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، بعد الإطاحة بديديه جوميز مؤخرا من على رأس الإدارة الفنية للفريق، فى تذوق طعم الفوز لمصالحة الجماهير وإعادة الهدوء مرة أخرى. وتضمنت التدريبات الأخيرة للفريق مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على عقد جلسة مع ثلاثى الفريق باهر المحمدى ومحمود دونجا وأحمد مدبولى من أجل تحفيز اللاعبين على استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بمسابقة الدورى الممتاز. كما شهد المران الختامى بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغية إصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق فى المباراة المنقضية ضد زعيم الثغر.

على الجانب الآخر، يدخل مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال المباراة، برصيد 24 نقطة فى المركز الرابع عشر، بعد تعادله الأخير مع حرس الحدود 1-1، ويسعى الفريق لاستغلال حالة الارتباك التى يعانى منها الدراويش لحسم اللقاء لصالحه لتحسين وضعه فى الجدول.