شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة كأس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد شوبير، قائد الاهلي ومنتخب مصر السابق، سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة.

وقال شوبير في برنامجه إن اتحاد الكرة فوجئ بسرقة كأس إفريقيا من دولاب اتحاد الكرة، وتم سؤال احمد حسن كابتن المنتخب السابق الذي أكد أنه لم يحصل على الكأس وأن كأس إفريقيا متواجد في اتحاد الكرة.

أقرت لجنة الاتحاد الإفريقي للطوارئ، موعد استئناف تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 ومرحلة مجموعات تصفيات FIFA كأس العالم قطر 2022.

وستكون المنتخبات المشاركة على موعد مع جدول مزدحم اعتباراً من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

وتمت مراجعة جدول تصفيات البطولتين في ضوء جائحة كورونا، التي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية في القارة وخارجها لبعض الوقت.

وبالنسبة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، تستأنف التصفيات في الفترة من 9 – 17 نوفمبر 2020 بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة في الفترة من 22 – 30 مارس 2021.

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