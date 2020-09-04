شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة



يلتقي الأهلي مع وادي دجلة في الثامنة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. استبعاد صالح جمعة من القائمة



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى،قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.، فيما تم استبعاد صالح جمعة لاسباب فنية وعلي معلول بداعي الإيقاف.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. كهربا يتدرب في الجيم بعد مشاجرته مع الشناوي



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. حضر محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي لمقر ناديه اليوم الخميس، وتوجه للجيم لخوض تدريبات فيه بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقرر مسئولو الأهلي تغريم كهربا مليون جنيه نظرًا لما بدر منه قبل مران أمس، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية وقدم اعتذارًا لمحمد الشناوى فى حضور وليد سليمان.

Advertisements

شدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين، وكشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح أمس، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر ليدخل هو الأخر في مشادة قوية مع كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. رفض تخفيض عقوبة كهربا



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. رفض مسئولو النادي الأهلي تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها اللاعب خلال مران أمس ، الأربعاء، مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ثم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب رغم أن الأخير اكد إنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الاهلي من أجل تخفيف العقوبة.

ويرفض الخطيب فكرة التخفيض وأصر على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا بإعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأمس وخرج عن النص بشهادة جميع من حضر الواقعة التى نقلها سيد عبد الحفيظ لرئيس النادي فوافق الأخير على غرامة مليون جنيه دون تخفيض مهما كانت دوافع اللاعب لتقليل المبلغ.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.. تذاع مباراة الأهلي ودجلة على قناة أون تايم سبورتس 1، باعتبارها المالك الحصري لبث قنوات الدوري المصري.