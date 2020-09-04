كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن واقعة غريبة حدثت داخل اتحاد الكرة المصري. وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورت" أن مسؤولي اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قرروا إقامة متحف داخل الاتحاد يحتوى على كئوس ونياشين المنتخب طوال تاريخه خاصة في اقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد . وأضاف أن المسؤولين فوجئوا باختفاء كأس افريقيا الذي احتفظ به المنتخب الأول مدى الحياة مشددا ان احد المسؤولين صرح ان احمد حسن نجم الكرة المصرية احتفظ به ولكن فور سؤال الكابتن نفى تماما عمله بالواقعة او احتفاظه بالكأس, معقبا: الكأس مختفي حتى الان ولا احد يعلم مكانه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة غريبة من نوعها..شوبير : اختفاء كأس أفريقيا من مبنى اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.