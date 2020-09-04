أزمة تهدد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المؤجلة ببطولة الدوري والتي تتضمن 21 مباراة مؤجلة بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض الفرق من بينها قطبي الكرة المغربية الرجاء والوداد.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يومي 25 سبتمبر و26 من الشهر ذاته موعدا لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والزمالك في اليوم الأول، والوداد والأهلي في اليوم الثاني.

وما يهدد إقامة نصف نهائي دوري الأبطال هو تحديد الاتحاد المغربي ليوم 24 سبتمبر الجاري موعد لمباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء طرفا نصف النهائي الأفريقي ليضع الاتحاد المغربي "الكاف" في أزمة.