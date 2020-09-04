«رغم اعتذار كهربا»..إسلام صادق: اتجاه في الأهلي لتجميده لنهاية الموسم

كشف الإعلامي إسلام صادق،عن أن هناك اتجاه لتجميد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال "صادق" خلال تقديم برنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "Ten": هناك اتجاهين داخل النادي الأهلي الاتجاه الأول يقول بأن اللاعب اعتذر والفريق يحتاجه خلال بطولة أفريقيا وخاصة أن مباراة الوداد ستكون أهم محطات الفريق هذا الموسم.

وأوضح ان الاتجاه الثاني يأتي من جانب لجنة التخطيط وهو بأن ما حدث لا يجوز ويجب تجميد اللاعب حتي نهاية الموسم كما أنهم يرغبون فى بيعه خلال الفترة المقبلة".