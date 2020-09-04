شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع اليوم لمناقشة استعدادات فريق الكرة لمباراة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا هاما في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص فريق الكرة، في مقدمتها التعاقدات الجديدة ومباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا، وكذلك ملف تمديد تعاقدات اللاعبين الحاليين في الفريق.
وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الزمالك يجتمع اليوم لمناقشة استعدادات فريق الكرة لمباراة الرجاء المغربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.