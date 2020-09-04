شوبير يعلن سرقة كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير سرقة كأس أفريقيا من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية. وأكد شوبير خلال برنامج ملعب أون أن اللجنة الخماسية فوجئت بسرقة كأس أفريقيا حينما شرعت في عمل متحف يضم بطولات منتخب مصر في اتحاد الكرة. وأضاف أن اللجنة وجهت السؤال للكابتن أحمد حسن القائد السابق لمنتخب مصر بعد توارد أخبار حول أخذه للكأس، وهو ما نفاه حسن قائلاً "هتلبسوني تهمه؟"، بحسب شوبير. واحتفظت مصر بكأس أفريقيا بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 على التوالي.

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