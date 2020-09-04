إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا في انطلاق دوري الأمم الأوروبية 

مباراة ألمانيا وإسبانيا في انطلاق النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية جاءت مثيرة جداً إذ بعد تقدّم المانشافت حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عادلت إسبانيا النتيجة في الرمق الأخير.

خطفت إسبانيا تعادلاً قاتلاً من مضيفتها ألمانيا في الموقعة المثيرة التي جمعت الفريقين الخميس في شتوتغارت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت ألمانيا في طريقها لتحقيق فوز ثمين بهدف لمهاجم تشيلسي الجديد تيمو فيرنر سجله في الدقيقة 51، لكن خوسيه غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فازت أوكرانيا بقيادة المدرب أندريه شفتشينكو على سويسرا 2-1 وتصدرت المجموعة أمام كل من ألمانيا وإسبانيا في حين تذيلت سويسرا الترتيب.

وفي الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، تحل ألمانيا ضيفة على سويسرا، في حين تستضيف إسبانيا أوكرانيا.

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وخاض المنتخبان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي، إذ افتقدت إسبانيا لخدمات لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو بسبب الإصابة في الركبة وأداما تراوري وميكيل أوريازابال بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19، في حين قرر مدرب ألمانيا يواكيم لوف إراحة رباعي بايرن ميونيخ حارس المرمى العملاق مانويل نوير وسيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا عقب التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه المباراة، الأولى لمدرب إسبانيا لويس إنريكي منذ عودته إلى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترة ثانية بعد أولى بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019 قرر التوقف بعدها بسبب مرض ابنته ووفاتها لاحقاً.

المصدر: بي إن سبورت