رياضة | عبدالعال: محمد أبوجبل أفضل حارس مرمي فى مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالعال: محمد أبوجبل أفضل حارس مرمي فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن محمد أبوجبل، لاعب فريق القلعة البيضاء، أفضل حارس مرمي فى مصر خلال الوقت الحالي.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أبوجبل وش السعد على الزمالك وجماهيره، ويقدم مستوي مميز وأداء ثابت منذ حراسته لمرمي القلعة البيضاء ويستحق المشاركة مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف: "حسام البدري لن يستطيع إشراك أبوجبل أساسي فى المنتخب الوطني بدلًا من الشناوي بسبب الخوف من جماهير الأهلي والسوشيال ميديا".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.