رياضة | منافسا الأهلي والزمالك.. الاتحاد المغربي يحدد موعد مباراة الرجاء والوداد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منافسا الأهلي والزمالك.. الاتحاد المغربي يحدد موعد مباراة الرجاء والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد جديد لمباراة ديربي العاصمة بين الرجاء والوداد، في إطار منافسات الدوري المغربي لكرة القدم.

وحدد الاتحاد في بيان رسمي أن المباريات المؤجلة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بمباراتين، بين رجاء بني ملال والدفاع الجديدي، ثم اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، على أن يكون موعد الديربي البيضاوي، بين الوداد والرجاء يوم 24 من الشهر الجاري.

يذكر أن الاتحاد المغربي قد قرر إيقاف الدوري في الجولة 26؛ من أجل إفساح المجال لإجراء المباريات الـ21 المؤجلة، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، خاصة مع تراكم المؤجلات؛ بسبب وباء كورونا.

ويواجه الأهلي المصري مع الوداد المغربي في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخريوم 25 من الشهر ذاته.