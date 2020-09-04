شكرا لقرائتكم خبر عن الميرغنى: محدش كان يقدر يرجعني الزمالك غير مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه احمد الميرغني لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية الشكر لمرتضي منصور رئيس النادي بعد قراره الشجاع بعودتي لناديالزمالك والعمل بقطاع الناشئين مره ثانية بعد رحيلي عنه

وقال الميرغني: فقدت الأمل في ان اعود لكرة القدم مرة ثانية او العودة للزمالك وكنت عارف ان مافيش حد كان يقدر يرجعني غير شخصوطني وشجاع مثل مرتضي منصور

وقدم الميرغني اعتذار للجيش والشرطة عن اي إساءات صدرت منه الفترة الماضية موكدا انه يكن كل احترام وتقدير وفخر لجيش بلده وشرطةوقيادة بلده