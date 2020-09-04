شكرا لقرائتكم خبر عن الميرغنى: محدش كان يقدر يرجعني الزمالك غير مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه احمد الميرغني لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية الشكر لمرتضي منصور رئيس النادي بعد قراره الشجاع بعودتي لناديالزمالك والعمل بقطاع الناشئين مره ثانية بعد رحيلي عنه
وقال الميرغني: فقدت الأمل في ان اعود لكرة القدم مرة ثانية او العودة للزمالك وكنت عارف ان مافيش حد كان يقدر يرجعني غير شخصوطني وشجاع مثل مرتضي منصور
وقدم الميرغني اعتذار للجيش والشرطة عن اي إساءات صدرت منه الفترة الماضية موكدا انه يكن كل احترام وتقدير وفخر لجيش بلده وشرطةوقيادة بلده
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر الميرغنى: محدش كان يقدر يرجعني الزمالك غير مرتضي منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.