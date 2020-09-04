شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سيناريو رمضان صبحي لن يتكرر مع ساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: « سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني ساسي».
وأكمل مرتضى تصريحاته: «جددنا لـ٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة».
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