شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الميرغني ضحية شوبير وقولتله أنا «سيساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك بأحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق خلاله لقائه به اليوم بمقر النادي عقب انضمامه للعمل باللجنة الفنية لكرة القدم بقطاع الناشئين

وقال مرتضي في فيديو علي صفحته الشخصية الميرغني شاب مصري ضحية من ضحايا احمد شوبير الذي تسبب في جلوس هذا الشابالمصري في بيته ٥ سنوات

تابع قلت للميرغني انا مرتضاوي سيساوي ومع رئيس بلدي وجيش وشرطة بلدي موكدا انه سبق وجلس مع الرئيس قبل انتخابات الرئاسةورصد عن قرب شخصية السيسي