شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الجوهري: والدي لم يكن مدرباً دفاعياً..والأهلي مثّل له القيمة الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد محمود الجوهري، نجل المدير الفني التاريخي للكرة المصرية، ان والده لم يكن مدرباً دفاعياً كما كان يتهمه البعض.

وأوضح خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«ربما شاهد الجميع الاّن في الدوريات العالمية أن الفريق الأقوى دفاعياً هو الأكثر حظوظاً في الألقاب والتتويج، وعلى الرغم من ذلك لا أصنف والدي أنه كان مدرباً دفاعياً».

وعن سؤاله عن رد اعتبار والده بعد النتائج المخيبة لمنتخب مصر في مونديال روسيا في ولاية كوبر قال:«بالتأكيد ولكن لا أريد أن يفهمني أحداً بشكل خاطىء».

وأتم تصريحاته في ذكرى رحيل محمود الجوهري مؤكداً ان النادي الأهلي كان يمثل لوالده القيمة الكبيرة في حياته.