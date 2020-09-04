شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعتذر للجيش والشرطة نيابة عن الميرغني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك اعتذارًا للجيش المصري والشرطة المصرية نيابة عن لاعب الزمالك السابق أحمد الميرغني وذلكخلاله لقائه به اليوم بمقر النادي عقب انضمامه للعمل باللجنة الفنية لكرة القدم بقطاع الناشئين وقال مرتضي في فيديو علي صفحته الشخصية الميرغني اي أساءه او سوء فهم من احمد الميرغني للجيش او الشرطة المصرية فهي عّندون قصد وانا اعتذر بدلا منه وليًا الشرف والميرغني له الشرف الانتماء لهذا الجيش العظيم وكلما خلف الرئيس رغم انني شخصيا كمرتضيمنصور ليس لدي اي طلبات عنده الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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