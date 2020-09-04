شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب رجل وطني ويقول لشوبير انصح أخوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالتين خلال كلمه مسجله نشرها علي صفحته الشخصية

ووجه منصور الرسالة الاولي لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وطالبه بالتدخل لمنع الكتائب الإلكترونية التابعة للاهلي من الانسياق وراء قنوات وأذناب الإخوان في قطر وتركيا لان هدفهم احداث فتنة كروية في مصر

وقال منصور قد اختلف مع الخطيب لكنه رجل وطني لذلك لابد ان يتدخل ويمنع هذه الكتائب من اثارة الفتنة

ووجه منصور رسالة ثانية لاحمد شوبير قائلا : بدل ما تنصح احمد الميرغني انصح شقيقك الارهابي الخائن وانصح لنفسك ايضا بالابتعاد عن امور غير كرة القدم