شكرا لقرائتكم أسوان يختتم استعدادته لمواجهة سموحة فى الجولة 25 بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الجمعة، الفريف الأول الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة سموحة غداً السبت، بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام والتى يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة، وكان اللاعبون والجهاز الفنى قد خضعوا بالأمس، لإجراءات حليل "رابيد ايست"، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة، ومن المقرر أن يعلن كشرى عن قائمة الفريق عقب المران الأخير.

وكان أسوان قد تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام نظيره طلائع الجيش، ليحتفظ أبناء الجنوب بمركزهم فى جدول المسابقة.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، ثقته الكبيرة فى قدرات فريقه لحصد نقاط كثيرة فى الأسابيع المقبلة للدورى والهروب من شبح الهبوط، وقال كشرى "التعادل مع الطلائع بمثابة مكافأة لنا بعد مباراة بيراميدز، فلم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز، رغم أن قيمة لاعب واحد من بيراميدز يساوى فريق أسوان بالكامل ومشكلتي هى الأخطاء الفردية ولكن التعادل مع الطلائع فى وجود 8 لاعبين من فريقى خارج الفورمة يكون بمثابة تعادل عادل".

وأضاف أحمد كشرى، "نلعب وسط ضغوط كبيرة للغاية، لدرجة أننى أتمنى الحصول على إجازة أسبوعا فقط، عارف ظروف اتحاد الكرة ورغبته فى إنهاء المسابقة ولكن اللعب كل ثلاثة أيام صعب للغاية، فى مباراة الطلائع مثلا أجريت أربعة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، أنا كمدرب تعبت فكيف حال اللاعبين".

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وتابع المدير الفنى لأسوان، "عندى ثقة كبيرة فى فرقتى نحصد نقاط كثيرة فى المباريات المقبلة ، فلقد واجهت منذ عودة الدوري فرقاً قوياً مثل الأهلي، إنبي، المقاولون، بيراميدز ثم الطلائع ونلعب فى الثالثة عصراً وسط أجواء صعبة".

واقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى ليرتفع رصيد أبناء الفريق العسكرى إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة .

وتعد مباراة أسوان المقبلة فى الجولة الـ25 للدورى مع سموحة بمثابة حجر الزاوية فى العلاقة بين حمادة صدقى وفرج عامر حال تحقيق أى نتيجة سلبية فإن ذلك سيعنى رحيل الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع جهاز فنى آخر، خاصة أن رئيس سموحة غير معجب بالأداء وعدم تحقيق إلا فوز وحيد على طنطا خلال الخمس مباريات التى خاضها الفريق منذ عودة النشاط الكروى .