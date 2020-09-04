قال أحمد حسن نجم الكرة المصرية قدرة الزمالك على التفوق على أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق على اللعب في المساحات في خط الدفاع.
واضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" ان نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق التي تلعب كرة هجومية، وهو ما ظهر واضحا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".
وشدد الصقر علي الفلوس وحدها لن تجلب البطولات، ولكن يجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفلوس وحدها لن تجلب البطولات»..أحمد حسن: الزمالك يتفوق على أي فريق يلعب كرة هجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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