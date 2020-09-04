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هداية ملاك تخضع لعملية جراحية في اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت هداية ملاك لاعبة منخب التايكوندو إلى عملية جراحية في اليد اليسرى ، عبارة عن إزالة للمسامير التي تم تركيبها لها ، بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة ، التي أقيمت العام الماضى .

واحتفلت هداية ملاك خلال الأسابيع الماضية بزفافها على عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية ، ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين  إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى  ، سلمى على ومحمد الزيات ،  حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

وكانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان. 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية  في البطولة الأخرى .

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يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية و التي كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب.

 

 

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