شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وأضاف عبد الروؤف في تصريحاته لقناة الزمالك قائلا :«الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تعرض محمد أوناجم للإعاقة داخل منطقة جزاء بيراميدز من قبل إبراهيم عادل لاعب الفريق المنافس».

وأوضح الخبير التحكيمي أنه كان يجب على حكم الفيديو أن يخطر محمد الحنفي حكم المباراة بوجود ركلة جزاء لصالح اوناجم