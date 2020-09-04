شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في الغردقة الجمعة استعدادا للجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسافر فريق الكرة بنادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم، الجمعة، إلى مدينة الغردقة استعدادا لموجهة الجونة في مباراة الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الجونة، باستاد الجونة بالبحر الأحمر.
وقرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يسافر الفريق عصر الجمعة مباشرة على أن يؤدي مرانه الأخير بملعب الجونة في الثامنة من مساء السبت، قبل خوض اللقاء المقرر له مساء الأحد.
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