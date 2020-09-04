شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تقدمه رسمياً بشكواه للفيفا في ملف نادي القرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إرسال ملف نادي القرن للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية والجهات المعنية.

وأضاف منصور في تصريحات على قناة النهار: «النادي جهز جميع أوراقه من أجل قضية نادي القرن، وتم ارسالها بالفعل لجميع الجهات المعنية بالأزمة، ونحن نتابع الملف لمعرفة النتائج النهائية، وننتظر الرد على الشكوى».

وكان الزمالك قد قرر منذ فترة فتح ملف نادي القرن الأفريقي والمطالبة بحقوقه في الحصول على اللقب، الذي ناله الأهلي مطلع الألفية الجارية