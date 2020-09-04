شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: تسجيل كهربا هدفاً للاهلي سينهي أزمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، أن الأمور المصرية تتغير بشكل سريع.

وأوضح:«الجميع يتحدث عن أزمة كهربا في الأهلي الاّن،و لو لعب كهربا مباراة غداً وسجل للأهلي الجميع سينسى أزمته».

وواصل الصقر تصريحاته التليفزيونية: «كهربا قام بتصوير فيديو اعتذاراً خلاله عن ما حدث في المران الصباحي، والأمور انتهت».

وانتقل أحمد حسن للحديث عن رأيه فى استخدام تقنية الفار في الدوري المصري، مؤكدًا أنها لم تنهي أخطاء التحكيم التي ما زالت موجودة حتي الان».