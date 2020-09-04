شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن خسارة بيراميدز: «الفلوس لوحدها ماتجيبش بطولات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قدرة الزمالك في التفوق علي أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق علي اللعب في المساحات في خط الدفاع.
وقال أحمد حسن على قناة النهار: «الزمالك في قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز».
وعن خسارة بيراميدز اليوم أمام الزمالك قال:«الفلوس فقط لن تجلب البطولات».
وأنهى تصريحاته:«يجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات».
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