شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: الزمالك لا يرغب في رحيل كهربا عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، في حالة رحيله عن الاهلي.
وقال منصور في تصريحات على قناة النهار:«كهربا هرب من الزمالك من اجل الانتقال للاهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة اخري للنادي».
وتابع «مش عايز كهربا يمشي من الاهلي، علشان يدفع الغرامة».
وأنهى تصريحاته متسائلاً:« من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا في حالة رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي».
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