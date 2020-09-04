شكرا لقرائتكم سعد سمير : أي لاعب في الأهلى كان يحلم يمشى جنب سور النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير لاعب النادى الاهلى أن النادى يواجه عدة تحديات في الفترة الحالية سواء داخل النادى الأهلى أو خارجه ، لذلك لابد أن نخلص للنادى لأقصى درجة ، لأننا واجهة الفريق ، وعلينا أن نواجه التحديات ونكون على قدر المسئولية حتى تنتهى بطولة الدورى ، و التي نسعى لحسمها مبكرا للتفرغ لبطولة أفريقيا التي تمثل التحدى الأكبر ، و التي تحتاج إلى تركيز وتضحية من أجلها .
وقال سمير في تصريحات لبرنامج البيت الكبير " لازم نسكت لحد ما البطولة تخلص ، ومتشمتش حد فيك ، و اللى مش على قدر التحدى يرفع أيده و يقول أن ده صعب عليه "
وأشار سمير انه وقع للاهلى على بياض ، في ظل التعامل الذى يلاقيه من الإدارة ، برئاسة محمود الخطيب قائلا : " الخطيب أسطورة الكرة المصرية ، وزيارته للاعبين واطمئنانه عليهم في مرضهم ، و العمليات التي يجرونها و تعرضهم للإصابات أمر كبير، ورغم أنى خارج القائمة ، الا انى وقعت للنادى ، فنحن نعيش عصر الاحتراف ، و من حق اللاعب أن يقول لا ، ولكن الأهلى بيتى ، و قضيت عمرى كله في القلعة الحمراء ، وأرى الكبار يتصرفون بطريقة معينة ، ونسير عليها .
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