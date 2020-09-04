شكرا لقرائتكم نجل الجوهرى: الأهلي كان يمثل قيمة كبيرة لأبى.. ولم يكن مدرب دفاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد الجوهري نجل الراحل محمود الجوهري أن الأهلي كان يمثل قيمة كبيرة في حياة الراحل الجوهري. قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الجوهري لم يكن مدرب دفاعي وكان يلعب كرة مميزة. Advertisements تابع: الأداء في الثلاث مباريات بكأس لعالم 90 يثبت أنه قدم كرة مميزة مع منتخب مصر. أردف أن الأردن منحت الجوهري التكريم اللائق به وتعامل بتلقائية مع مسئولي الأردن وكنت فخور بما حدث له من جنازة عسكرية وطائرة عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل الجوهرى: الأهلي كان يمثل قيمة كبيرة لأبى.. ولم يكن مدرب دفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.