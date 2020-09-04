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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة



يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض الذي يرغب تحقيق أكبر عدد من النقاط في النباريات المتبقية من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. جهاز المنتخب يحضر مواجهة الوصافة



موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. يحضر اليوم حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى وطارق مصطفى المدرب العام للمنتخب ، مباراة الزمالك وبيراميدز والتي تقام علي استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف مساءا، لمتابعة لاعبى الزمالك وبيراميدز قبل معسكر المنتخب استعدادا لمباراتى توجو في نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون.

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. 5 مباريات كبري تنصب كارتيرون الرجل الحديدى في الزمالك قبل موقعة بيراميدز



موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. يواجه الزمالك نظيره بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، ويعانى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون من أزمة كبيرة في وسط الملعب بعدم تأكد غياب نجمه طارق حامد عن مواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل حيق بقى أمام الفرنسي كارتيرون 3 حلول لتعويض غياب طارق حامد.

فاز كارتيرون في أول اختبار فني له على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

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اقتنص الزمالك لقب السوبر الأفريقي من أنياب الترجى بعد الفوز عليه وكان ذلك أولى اختباراته الفنية على المستوى القاري بمواجهة الترجي التونسي على كأس السوبر الأفريقي والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. بسيوني يراقب الزمالك أمام بيراميدز



موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على متابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل تدوين نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته الاحد المقبل ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر أمس الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

من المقرر أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية ، وتخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة أسوان تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة



موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.. تذاع ماراة الزمالك وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورتس 1، باعتبارها المالك الحصري لبث قنوات الدوري المصري.