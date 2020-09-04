شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى ودجلة اليوم 4 / 9 / 2020 في الدوري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي إختباراً قوياً في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، عندما يواجه نظيره وادي دجلة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي ووادي دجلة على الهواء مباشرة .

ويحتاج الأهلي الفوز الليلة أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التى إشتعلت خلال الساعات الماضية بسبب مشادة بين اللاعب وزميله بالفريق محمد الشناوي وتسببت في تغريم كهربا مليون جنيه لذا فأن الأهلي بحاجة للفوز الليلة من أجل تخطي هذه الأزمة ومواصلة لإنتصارات المحلية قبل الصدام الافريقي المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجاري أمام الوداد المغربي بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستعيد الاهلي في مواجهة الليلة ، أحمد فتحي الذى غاب عن لقاء المصري للأيقاف فيما تبدو حظوظ المالي آليو ديانج صعبة للغاية في الظهور بسبب وصوله متأخراً من بلاده لتجديد جواز سفره حيث سافر قبل لقاء المصري الذى غاب عنه للأيقاف ، فيما يغيب عن المباراة عمرو السولية للإصابة في العضلة الأمامية.

وتبدو أوراق الاهلي في مباراة الليلة "محفوظة" للجميع وهي السنغالي آليو بادجي نجم الفريق الفترة الأخيرة وقفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأجاي وحمدي فتحي الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

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وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين بهدف الحديث عن أهمية المرحلة الحالية وضرورة الحفاظ على التركيز فيها لأنها مرحلة الحسم محلياً وأفريقياً ، وطالب كذلك الإبتعاد عن الأخطاء التى ظهرت في المباريات الأخيرة.

في المقابل ، يدخل وادي دجلة مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة في الفترة الأخيرة وتحديداً في مرحلة " ما بعد كورونا" ، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.

وكشف اليوناني بابافاسيليو المدير الفنى لدجلة، للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى، قبل مواجهة الليلة وشدد بابافاسيليو للاعبيه على خطورة القوة الهجومية للمارد الأحمر، والتى يجب التعامل معها بحذر وتركيز على مدار شوطى المباراة، مع غلق المساحات أمام اللاعبين عن طريق الضغط المبكر والتكتلات الدفاعية، مع العمل على استغلال نقطة ضعف الدفاع الأحمر والتى من الممكن أن تمنح الغزلان فرصة المرور وتهديد مرمى محمد الشناوى عن طريق الهجمات المرتدة والضغط على دفاع الأحمر.

وفاز الاهلي فى الجولة الماضية على المصري بثنائية نظيفة فيما فاز دجلة على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى الجولة ذاتها