شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الاتحاد المغربي ينوي تأجيل مباريات الأهلي والزمالك فى افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد طارق يحيي , نجم نادي الزمالك السابق أن الاتحاد المغربي لكرة القدم ينوي تأجيل مواجهة الأهلى والوداد وكذلك الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف يحيي فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن الاتحاد المغربي أعلن منذ قليل مواعيد المباريات المؤجلة للدوري الاحترافي المغربي، واختار يوم 24 سبتمبر موعدا لمواجهة الوداد والرجاء أي قبل مباراة الرجاء والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال بيوم واحد فقط ويومان قبل مواجهة الوداد والأهلي في نفس الدور.

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وواصل نجم نادي الزمالك السابق حديثه مؤكدا أن هذا لا يعني سوي تأكد الاتحاد المغربي من تأجل مواجهات نصف نهائى دوري ابطال إفريقيا ومن المستحيل أن يلعب الرجاء والوداد الكلاسيكو قبل ساعات قليلة من موقعتى نصف نهائى افريقيا.

ومن ناحية أخري أكد جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي أن خسارة فريقه أمام ضيفه اتحاد طنجة أمس الأربعاء سببها افتقاد لاعبيه لأجواء المنافسة وإيقاع المباريات، خصوصا بعد تأجيل مجموعة من المباريات بسبب فيروس كورونا.

وقال جمال السلامي في تصريحات نشرتها صحيفة فبراير المغربية:"تحدثنا مع اللاعبين وحتى الآن لم نضيع شيئا من بين أيدينا، لازلنا سنستقبل 3 مباريات هنا بالدار البييضاء".

واستطاع اتحاد طنجة أن يتفوق على نادي الرجاء الرياضي بهدف لصفر، الهدف من توقيع يوسف أنور، في المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، لحساب الجولة ال26 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وأضاف:"افتقدنا إيقاع التباري في الفترة الأخيرة، ولم نكن جاهزين لمباراة اليوم بنسبة 100 في المئة، لكن هذا يعني أيضا أنه لا يمكننا التعثر مرة أخرى".

وأتم:"كنا نعلم أننا سننهزم في أحد الأيام، لكن خسارة اليوم لت تترك لنا فرصة للتعثر مرة أخرى، وبطبيعة الحال سنحاول تدارك الأمور في المباريات المتبقية".

الجدير بالذكر أن الرجاء سيواجه الزمالك يوم 25 سبتمبر بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يلتقيا مجددا في الإياب يوم 2 أكتوبر بالقاهرة.