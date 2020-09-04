شكرا لقرائتكم "منطقة الجيزة" تشكل لجنة لمتابعة المسحة الطبية لأندية القسمين الثاني والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة منطقة الجيزة لكرة القدم برئاسة المندوه الحسينى تشكيل لجنة برئاسة ماهر عبد العزيز المدير التنفيذي لمتابعة الاجراءات الادارية للمسحة الطبية "rapid text" لأندية القسم الثاني والثالث بالفرع للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لاستئناف الدوري بالقسمين بعد توقف النشاط فى 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.





ومن جهته أكد ماهر عبد العزيز المدير التنفيذي للفرع فى تصريحات خاصه انه فور تلقى خطاب الجبلاية تواصلت مع الشركة المسئولة عن الاجراءات الطبية للتنسيق معه ومخاطبة الاندية وتحديد مواعيد المسحات وذلك طبقا لجدول وتوقيت زمنى محدد بعد التنسيق مع المسئول الطبي بالشركة ومسئولي الاندية حتى تتم الإجراءات بشكل مناسب نظرا لضيق الوقت وحرصنا على سلامه اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية قبل انطلاق المنافسات .

اضاف عبد العزيز أن فريق عمل المتابعة بالفرع يضم كل من صالح عبد الحميد وعصام درويش وهاني العزيز وجابر عبد العظيم وأشرف حافظ وعاطف الأيوبي ومهمتهم التنسيق مع الاندية والاشراف الإداري على اجراءات المسحة طبقا للتنسيق والتعاون المثمر مع وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية من خلال تواصلنا المستمر حتى يتم الانتهاء من اجراء " رابيت تست “ لجميع اندية القسم الثانى والثالث بالفرع.

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اشار عبد العزيز ان اعضاء لجنة المتابعة يتم تكليفهم بتنفيذ الجدول اليومى سواء بالحضور او بالتواصل مع مسئولي الاندية وهما فى تواصل معى طوال الوقت لأنهاء اى مشكلة او ازمه تواجه الفريق الطبى المكلف بأجراء المسحة ونحن فى حالة طواري لحين الانتهاء من الإجراءات الطبية لأندية الفرع.

فيما اشاد عبد العزيز بالتعاون والاستجابة والمرونة من الشركة المسئولة عن اجراء المسحة وكذلك مسئولي الاندية الذين كانوا عند حسن الظن من حيث الالتزام بالتوقيت طبقا للجدول الى جانب تجهيز مكان مناسب للفريق الطبي حتى يستطيعوا تنفيذ مهمتهم بنجاح، من المقرر أن تستأنف مسابقة القسم الثاني 20 سبتمبر الجارى.