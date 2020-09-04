شكرا لقرائتكم الشناوي: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وقرار عرقلة أنطوي صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على الحالات التحكيمية في مباراة بيراميدز والزمالك، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة، مؤكدا أن هناك أخطاء في مباراة الزمالك وبيراميدز ولكنها لم تؤثر على نتيجة المباراة.
قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: هناك ركلة حرة على محمد بيراميدز لصالح محمود علاء وتوقف اللعب لعلاج الأخير ولكن الحكم احتسبها رمية تماس بدلا من ركلة حرة.
أوضح أن هدف الزمالك الأول صحيح ولا يوجد به شبهة تسلل لأن لاعب الزمالك مغطى من دفاع بيراميدز.
كشف أن الزمالك استحق ركلة جزاء في كرة عرقلة محمد اوناجم من ابراهيم عادل لاعب بيراميدز وهناك دفع واضح من لاعب بيراميدز للاعب الزمالك
شدد على أن لاعب الزمالك ركل قدم انطوي وليس الكرة في ركلة جزاء بيراميدز وقرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء بعد الأخذ برأي الفار في هذه اللعبة التي لم يفطن اليها في البداية.
شدد على أن الفار قدم العدالة في افضل صورة بعدما اثبت تسلل لاعب بيراميدز في الهدف الملغي بقدمه فقط، مضيفا أن كرة الهدف الملغي هدف ولو لم تحتسب تسلل لتم احتسابها هدف لأنها عبرت خط المرمى.
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