شكرا لقرائتكم ياسر عبد الروؤف : الزمالك كان يستحق ضربة جزاء على بيرامدز لإعاقة أوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد ياسر عبد الرؤف الحكم الدولى السابق أن فرق نادى الزمالك اتتحق ركلة ضربة صححة بنسبة 100 % أمام منافسه بيراميدز بعد إعاقة المغربي محمد أوناجم فى منطقة جزاء الخصم.

وأضاف الحكم الدولي السابق في الاستديو التحليلي لقناة الزمالك، أن ضربة جزاء الزمالك الغير محتسبة سليمة بنسبة كبيرة جدا وأنه تم اعاقة المغربي محمد أوناجم بشكل واضح، مؤكدا على وجود أخطاء كبيرة ولكنها باتت أخطاء غير مؤثرة ولم تأثر على نتيجة المباراة.

وواصل ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

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وتابع عبد الروؤف قائلا :" الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تعرض محمد أوناجم للإعاقة داخل منطقة جزاء بيراميدز من قبل إبراهيم عادل لاعب الفريق المنافس".

وأوضح الخبير التحكيمي أنه كان يجب على حكم الفيديو أن يخطر محمد الحنفي حكم المباراة بوجود ركلة جزاء لصالح اوناجم

وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.