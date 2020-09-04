شكرا لقرائتكم أحمد حسن بعد فوز الزمالك على بيراميدز : الأموال وحدها لا تحقق البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن قدرة الزمالك علي التفوق علي أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق علي اللعب في المساحالت في خط الدفاع.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك تحت قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبري التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".

وتابع " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".

أكد أحمد حسن أن الزمالك هو المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في ظل قدرته علي اللعب أمام الفرق الكبري التي تعتمد علي الكرة الهجومية.

تابع:" الزمالك هو الأرقب للفوز باللقب القاري، في ظل العروض المتميزة التي يقدمها في الفترة الاخيرة تحت قيادة كارتيرون".

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وانتقل أحمد حسن للحديث عن الأزمات التي يمر بها النادي الأهلي، واخرها أزمة كهربا قائلًا: "ما كان يميز النادي الاهلي هو أن الاحداث التي تحدث داخل غرف خلع الملابس لا تظهر للإعلام، لكن الأمور أًصبحت حاليًا علي المشاع".

أكد نجم الكرة المصرية أن الأمور المصرية تتغير بسرعة، مشيرًا إلي أن لو كهربا لعب وجاب جول بكرا الناس هتنسى مشاكله.

وقال :" كهربا صور فيديو اعتذر خلاله عن ما حدث في المران الصباحي، والأمور انتهت".

وانتقل أحمد حسن للحديث عن رأيه فى استخدام تقنية الفار في الدوري المصري، مؤكدًا أنها لم تنهي أخطاء التحكيم التي ما زالت موجودة حتي الان".