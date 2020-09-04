دوري الأمم الأوروبية: أوكرانيا تستهل مشوارها بفوز على سويسرا

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كييف: استهل منتخب أوكرانيا مشواره في النسخة الثانية من دوري الامم الاوروبية بفوز مستحق في عقر داره على نظيره السويسري 2-1 الخميس في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وسجل هدفي أوكرانيا أندري يارمولينكو (14) وأولكسندر زينشيكو (68)، وهدف الضيوف هاريس سيفيروفيتش (41).

وأقيمت المباراة على ملعب "أرينا لفيف" خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإرجاء كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة اشهر.

وكادت أوكرانيا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء للاعب أتلانتا روسلان مالينوفسكي اصطدمت بالعارضة وتابعها يارمولينكو خارج الخشبات الثلاث، قبل أن يتمكن الاخير بعد أربع دقائق من هز شباك المنتخب الضيف إثر متابعته لكرة سددها أولسكندر تيمشيك وأخطأ الحارس السويسري يان سومر في التقاطها، فتهيأت أمام لاعب وست هام الانكليزي الذي تابعها بكعب قدمه (14).

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وأدركت سويسرا التعادل قبل أربع دقائق من صافرة نهاية الشوط الاول بفضل تسديدة أرضية زاحفة من حوالي 25 مترا لمهاجم بنفيكا البرتغالي سيفيروفيتش (41).

وضغط رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع بداية الشوط الثاني على منتخب أوكرانيا، فاثمرت إحدى الهجمات عن تمريرة داخل منطقة الجزاء للبديل ريناتو ستيفن تابعها برأسه ابن الـ 21 عاما روبن فارغاس، إلا أن القائم كان لها بالمرصاد (55).

واستعاد رجال المدرب أندري شفتشنكو التقدم بهدف من كرة ساقطة للاعب خط وسط مانشستر سيتي الانكليزي زينشيكو إثر تمريرة داخل المنطقة من بودغان ميخايليشينكو (68).

وحصل المنتخب السويسري على عدة فرص لمعادلة النتيجة وأوكرانيا لزيادة غلتها، إلا أن النتيجة لم تتبدل.