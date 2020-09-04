لوتسينكو بطلا للمرحلة السادسة وياتس يحتفظ بالقميص الأصفر

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مون ايغوال: أحرز الكازخستاني أليكسي لوتسينكو الخميس المرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، المقامة في جبال سيفين، فيما حافظ البريطاني آدم ياتس (فريق ميتشيلتون) على القميص الأصفر.

وصل المرشحون للفوز ضمن مجموعة واحدة خلف الفرنسي جوليان ألافيليب المنطلق بسرعة في المئة متر الأخيرة، بعد ثلاث دقائق من اجتياز لوتسينكو خط نهاية المرحلة السادسة التي ترتفع 1560 مترا عن سطح البحر.

وتقدم لوتسينكو على الاسباني خيسوس هيرادا الذي جرد من لقبه بطلا لاسبانيا جراء حادث ميكانيكي، باقل من دقيقة، وبفارق حوالي دقيقتين على البلجيكي غريغ فان أفرمايت والاميركي نيلسون باوليس.

ونجح لوتسينكو بطل العالم للناشئين عام 2012 (توج أمام بريان كوكار) في الفوز باحدى المراحل للمرة الاولى في النسخة الحالية لطواف فرنسا وذلك في مشاركته الخامسة، علما أنه سبق لهذا الدراج الذي يرعاه ألكسندر فينوكوروف مدير الفريق الكازخستاني أن فاز باحدى مراحل سباق فويلتا الاسباني عام 2017.

وخلف لوتسينكو مواطنه فينوكوروف، الدراج الوحيد الذي تمكن من تسجيل اسمه في قائمة الفائزين باحدى مراحل طواف فرنسا، وذلك بعد عشرة أعوام من إنجاز "فينو" الذي توج بعد عامين بطلا أولمبيا، علما أن مسيرته تخللت أيضاً إقصائه من طواف فرنسا عام 2007 بسبب تناوله للمنشطات.

واعتمد لوتسينكو استراتيجية ناجحة لاحراز لقب هذه المرحلة بعدما تمكن من التقدم على مطارده المباشر الدراج الواعد نيلسون باوليس (24 عاما)، قبل أربعة كيلومترات من قمة لوزيت، وقبل 16 كيلومترا من خط النهاية.

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ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة السادسة:

1- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو 4:32,34 ساعات

2- الإسباني خيسوس هيرادا بفارق 55 ثانية

3- الأميركي نيلسون باوليس بفارق 2,17 دقيقة

4- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 2,52 د

5- الهولندي بوكي موليما بفارق 2,53 د