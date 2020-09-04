شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 4 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة مصر المقاصة والاسماعيلى على ستاد المقاولون العرب ومباراة الاهلى ووادى دجلة على ستاد القاهرة الدولى في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة مصر المقاصة والاسماعيلى

تقام مباراة مصر المقاصة والاسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد المقاولون العرب ، يدخل الاسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

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موعد مباراة الاهلى ووادى دجلة

تقام مباراة الاهلى ووادى دجلة في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ، ويتصدر النادي الأهلي بقيادة السويسري فايلر قبل خوض المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة.

فيما يحتل وادي دجلة المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.