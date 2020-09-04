شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: نتمنى حجازى في الأهلى.. وصلاح ساندنى في الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد سمير لاعب النادى الأهلى إن أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش لاعب كبير، وصبر كثيرا، ولن يضيع الله جهده، معلنا أمنيته أن ينضم اللاعب الى القلعة الحمراء، حيث قال: "كان نفسنا حجازى يكون موجود معانا في الأهلى ولو جه هيفرق معانا"، وفيما يخص محمود حسن تريزيجيه فهو يسير على نفس طريق محمد صلاح.

وحرص لاعب الأهلى على توجيه الشكر إلى محمد صلاح لاعب المنتخب خلال تصريحاته لبرنامج البيت الكبير على قناة النادى الأهلى على مساندته له خلال الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، حيث كان يتابع معه، وكان حلقة وصل بين الجهاز الطبي في الأهلى وأحد المتخصصين في الخارج .

وأضاف سمير أن صلاح هو النجم والعنصر المؤثر في المنتخب، وحقق الكثير من الإنجازات، وجعلنا نحلم بأحلام لم تأت في خيالنا من قبل، ولم نكن نحلم أن يلعب أحد اللاعبين بالدورى الانجليزى.

وأشار لاعب الأهلى أن الاحترام والحب يسود بين لاعبى الفريق، ولا يوجد فضل لأحد على الأهلى فمن يعطى الفريق قيراطا يحصل عليه 24 قيراطا من اللعب للفريق و الانضمام للكيان والاسم الكبير.