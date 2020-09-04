شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الأهلى متصدرًا لجدول بطولة الدورى برصيد 62 نقطة ، بعد ما شهد اليوم الخميس 3/9/2020 ، إقامة 4 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز الزمالك على بيراميدز ، و تغلب المقاولون على المصرى ، وتعادل طنطا مع الاتحاد ، و الحرس مع نادى مصر .

الزمالك يقفز لوصافة الدورى

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز ، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب.

المقاولون يفوز على المصرى

.نجح فريق المقاولون العر ب من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرون للدورى ليرتفع رصيد الذئاب إلى 43 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 21 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر ويتعقد موقفه بجدول الترتيب .

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نجح فريق طنطا فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4 ، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة . مباراة مصرو الحرس وصل رصيد نادى مصر إلى النقطة 18 ، جمعها من 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى. مباراة مصرو الحرس وصل رصيد نادى مصر إلى النقطة 18 ، جمعها من 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

تعادل طنطا و الاتحاد السكندرى