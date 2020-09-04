أمير مرتضى: طارق حامد مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعى.. وكهربا يفتعل الأزمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز بثنائية نظيفة، مؤكدا أنه ثلاث نقاط مهمين من فريق محترم مثل بيراميدز والفوز عليهم يفرق معنا كثيرا في الفترة القادمة، وقال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: طارق حامد بالفعل مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعي ولا يتأثر بغياب لاعب والجميع يتحمل المسئولية لتعويض غيابات المسئولية وحققنا فوز مستحق.
وعن أزمة محمود كهربا بالأهلي علق: كهربا عندما كان في الزمالك بغض النظر عن انه كان يشارك معنا اكثر مما يشارك في الاهلي أننا نفكر في تسويقه بنهاية الموسم وبيعه وكنا لا نريد حرق اللاعب ، كما كان يتم معاقبته سواء عقوبات معلنة او غير معلنة وهناك 90% من العقوبات لم تكن معلنة وهو لم يكن من اللاعبين الذين يناسبوا شخصية نادي الزمالك لأنه يفتعل للأزمات.
وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.
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