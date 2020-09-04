شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: طارق حامد مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعى.. وكهربا يفتعل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز بثنائية نظيفة، مؤكدا أنه ثلاث نقاط مهمين من فريق محترم مثل بيراميدز والفوز عليهم يفرق معنا كثيرا في الفترة القادمة، وقال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: طارق حامد بالفعل مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعي ولا يتأثر بغياب لاعب والجميع يتحمل المسئولية لتعويض غيابات المسئولية وحققنا فوز مستحق.

وأضاف أمير مرتضى ، كلنا لدينا هدف واحد من رئيس الزمالك وحتى أصغر عامل بالنادى والكل يقف معنا ويدعمنا وهو الظهور بشكل جيد في الدوري حتى لو لم نتوج بالدرع والمنافسة على دوري الأبطال.

وعن أزمة محمود كهربا بالأهلي علق: كهربا عندما كان في الزمالك بغض النظر عن انه كان يشارك معنا اكثر مما يشارك في الاهلي أننا نفكر في تسويقه بنهاية الموسم وبيعه وكنا لا نريد حرق اللاعب ، كما كان يتم معاقبته سواء عقوبات معلنة او غير معلنة وهناك 90% من العقوبات لم تكن معلنة وهو لم يكن من اللاعبين الذين يناسبوا شخصية نادي الزمالك لأنه يفتعل للأزمات.

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