شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني: إهدار بيراميدز ركلة الجزاء نقطة تحول أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك استحق الفوز أمام بيراميدز، مشددا على أن إهدار محمد فاروق ركلة الجزاء كانت نقطة تحول فى المباراة.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية : "غياب طارق حامد أثر على خط وسط الزمالك وزيزو لم يؤدي الدور المطلوب، ومصطفي محمد قدم مستوي مميز اليوم أمام بيراميدز وأدي المطلوب منه".

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وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدمون مستوي مميز للغاية فى المباريات الكبيرة، بينما يهدرون نقاط أمام الفرق الصغيرة وهذا يكون بسبب الإعداد النفسي".