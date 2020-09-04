شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يحسم قمة الوصافة ويهزم بيراميدز بهدفي كاسونجو ومصطفي محمد ، وفايلر يعلن قائمة الأهلى في مواجهة دجلة واستبعاد صالح جمعة، وجلسة خاصة بين كبار الأهلي قبل مران اليوم لتجاوز أزمة كهربا، الأهلي يترقب صفقة بيع رمضان صبحي لبيراميدز للمطالبة بفلوس الرعاية، ورئيس اتحاد الرماية يعلن استضافة مصر كأس العالم للخرطوش فايلر يعلن قائمة الأهلى في مواجهة دجلة واستبعاد صالح جمعة أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة قام المسئولين عن ملعب الدفاع الجوى، بتعقيم الاستاد قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز، التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس نجح فريق طنطا فى التعادل مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وصل المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لمطار القاهرة منذ قليل بعد استكمال أوراقه للانتظام في تدريبات الأهلي، وذلك بعد أن كان من المفترض وصول اللاعب مساء أول أمس الثلاثاء حضر محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي لمقر ناديه اليوم الخميس، وتوجه للجيم لخوض تدريبات فيه بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة خاصة بين كبار الأهلي قبل مران اليوم لتجاوز أزمة كهربا قرر لاعبو الأهلى الكبار عقد جلسة خاصة فيما بينهم قبل مران الفريق، المقرر له الخامسة مساء اليوم، الخميس، باستاد التتش للحديث حول ضرورة تجاوز أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأخيرة التى خطفت الأنظار من الجميع فى الشارع الكروى خلال الساعات الماضية، بعدما تم تغريم اللاعب مليون جنيه بسبب أزمته مع محمد الشناوى حارس الفريق خلال مران أمس الأربعاء. الأهلي يترقب صفقة بيع رمضان صبحي لبيراميدز للمطالبة بفلوس الرعاية يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني. بروفة لحفل قرعة مونديال اليد الليلة تحت سفح الأهرامات Advertisements تجرى فى السادسة مساء اليوم، الخميس، بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور كبارالمسئولين واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة. الأهلي يرفض تخفيض غرامة المليون جنيه ضد كهربا بعد "خناقة" الشناوى رفض مسئولو النادى الأهلي تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، والمُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها اللاعب خلال مران أمس، الأربعاء، مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ثم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب، رغم أن الأخير أكد أنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلي من أجل تخفيف العقوبة. فايلر يفاضل بين قفشة وفتحى لتدعيم "وسط" الأهلي أمام دجلة يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين ثنائى الفريق محمد مجدى قفشة وأحمد فتحى للاستعانة بأحدهما فى خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية والمالى أليو ديانج فى مباراة دجلة، المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز. أسوان طوق النجاة لحمادة صدقى فى سموحة.. تعرف على السبب أصبح مصير حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة غامضا مع الفريق، بالرغم من التأكيدات التى خرجت من فرج عامر رئيس النادى، على بقاء المدير الفنى مع النادى السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن الهزيمة المفاجئة التى تلقاها الفريق بالأمس أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف قلبت الأمور رأسا على عقب. برنامج تأهيلى خاص لـ"سالتو" بعد العودة للاتحاد السكندرى وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً ومكثفاً لليبى أنيس سالتو بعد عودته أمس إلى الإسكندرية للانتظام فى تدريبات الفريق بعد فترة طويلة غاب عنها اللاعب عن التدريبات بسبب صعوبة عودته من بلاده إلى مصر بسبب جائحة كورونا التى داهمت العالم بأكمله، وأدت لتوقف حركة الطيران بين البلاد فترة طويلة خوفا من انتقال العدوى بين الشعوب. الأهلي يعاقب كهربا بتدريبات منفردة بعد خناقة الشناوي وعبد الحفيظ المالي اليو ديانج يحضر إلى القاهرة بعد تأخر وصوله للأهلي

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