شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير : أي لاعب في الأهلى كان يحلم يمشى جنب سور النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سعد سمير لاعب النادى الأهلى أن أي لاعب يتمنى ويحلم اللعب في الأهلى ، قائلا " أي لاعب في الأهلى كان يحلم يمشى جنب سور النادى " ، ويجب أن لا ينسى أي نجم أن الاهلى هو من صنعه وصنع نجوميته .
وأكد سمير في تصريحات تليفزيونية أن البطولة الأفريقية 2012 هي الاغلى على قلبه ، و خاصة وأنه عاصر عدة أجيال في القلعة الحمراء ، وعن دفاع الفريق قال سمير " دفاع الاهلى الأفضل في مصر "
وكشف لاعب الأهلى أنه اعتذر عن حفل تكريم الأهلى ببطولة الدورى الموسم الماضى ، بسبب مرض و الدته ، حيث اكتسف اصابتها بالسرطان يوم الحفل ، و أعتذر لإدارة النادى عن الحضور .
وأضاف صخرة دفاع الاهلى أن هذه السنة صعبة للغاية بسبب ما شهدته من أحداث ، منها مرض شقيقه ،ووالدته، بخلاف انفجار انبوبة الغاز .
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