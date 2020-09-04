شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: سيناريو رمضان صبحى لن يتكرر مع ساسى..جددنا لـ 3 لاعبين في نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال منصور في تصريحات تليفزيونية : "سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني".

وقال عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، "جددنا لـ ٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة".

كشف أحمد مرتضي منصور عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء اعارته مع الأهلى ، مضيفاً: "كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز". Advertisements وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطأ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.