شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: اقترح سفر الأهلى والزمالك للمغرب على طائرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلى علي متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين علي الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال فى تصريحات تليفزيونية : "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد". وجه أحمد مرتضي منصور تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددخا النادى الأهلي، مضيفاً : " اشم رائحة ابعاد الأهلي عن الأزمة، لان في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة". Advertisements وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، في حالة رحيله عن الاهلى ، مؤكداً : " كهربا هرب من الزمالك من اجل الانتقال للاهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة اخري للنادي". وتابع "مش عايز كهربا يمشي من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".

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