شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى الدورى المصري، شهد اختلافا الأسبوع الحالى، بعد نهاية مباريات اليوم، حيث دخل مصطفى محمد مهاج الزمالك المربع الذهبى للهدافين متساويا مع وليد سليمان لاعب الأهلى بـ7 أهداف بعد هدفه فى شباك بيراميدز الذى كان الأول فى الانتصار الثنائى للفريق الأبيض.

وما زال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز متصدرًا لجدول هداف بطولة الدورى برصيد 16 هدفًا، بعد ما شهد اليوم الخميس 3 / 9 / 2020، إقامة 4 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل حرس الحدود مع نادى مصر ، و طنطا مع الاتحاد السكندرى ، و فاز المقاولون على المصرى ، و الزمالك على بيراميدز .

فيما يحتل محمد شريف لاعب إنبي المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ويأتى فى المركز الثالث سيف الدين الجزيرى برصيد 8 أهداف، ويأتى فى المركز الرابع مصطفى محمد بعد وصوله للهدف السابع متساويا مع وليد سليمان.

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جدول الهدافى

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز ، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب.

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره نادى مصر ، بهدف لكل فريق ، بعد الهدف الذى أحرزه أحمد شرويدة لاعب الحرس فى الدقيقة 91 من احداث المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى الممتاز ، بالمباراة التى تقام باستاد الكلية الحربية سجل لنادى مصر مصطفى سلطان ، و تعادل للحرس أحمد شرويدة .

نجح فريق طنطا فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4 ، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة .

نجح فريق المقاولون العرب من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرون للدورى ليرتفع رصيد الذئاب إلى 43 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 21 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر ويتعقد موقفه بجدول الترتيب .