شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 3/9/2020 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3/9/2020 ، الدورى المصرى إقامة 4 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين بالبطولة ، حيث واجه نادى مصر حرس الحدود بإستاد الكلية الحربية ، و الزمالك مع بيراميدز بالدفاع الجوى ، بينما التقى المقاولون مع المصرى بإستاد برج العرب ، و الاتحاد السكندرى مع طنطا بإستاد برج العرب بالأسكندرية أيضا .

الزمالك يفوز على بيراميدز

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب.

تعادل حرس الحدود مع نادى مصر

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره نادى مصر ، بهدف لكل فريق ، بعد الهدف الذى أحرزه أحمد شرويدة لاعب الحرس فى الدقيقة 91 من احداث المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى الممتاز ، بالمباراة التى تقام باستاد الكلية الحربية سجل لنادى مصر مصطفى سلطان ، و تعادل للحرس أحمد شرويدة .

وصل رصيد نادى مصر إلى النقطة 18 ، جمعها من 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

المقاولون يفوز على المصرى بهدفين

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نجح فريق المقاولون العرب من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرون للدورى ليرتفع رصيد الذئاب إلى 43 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 21 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر ويتعقد موقفه بجدول الترتيب .

تعادل طنطا مع الاتحاد السكندرى

نجح فريق طنطا فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعتها ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4 ، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة ، يستمر فريق طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 2 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.