شكرا لقرائتكم خبر عن المدينه الشبابية بالإسكندرية تحتفى بمنتخب مصر للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أستقبلت المدينه الشبابية بالاسكندرية اليوم الخميس ، منتخب مصر للكرة الشاطئيه، والذى يستعد لكأس القارات، حيث من المقرر يقيم المنتخب بالمدينة حتى الأربعاء المقبل ، حيث أعلنت المدينه الشبابيه بالاسكندرية عن جاهزيتها لاستقبال الفرق الرياضية المختلفة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعى ، كما تقوم المدينه بتعقيم كافة المنشآت دوريا حرصا على سلامة مرتادى المدينه والساده العاملين بها .

ومن المقرر أنه ابتداءاً من اليوم يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكراً مغلقاً بالمدينة، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبى وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

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