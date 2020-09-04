شكرا لقرائتكم خبر عن المدينه الشبابية بالإسكندرية تحتفى بمنتخب مصر للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أستقبلت المدينه الشبابية بالاسكندرية اليوم الخميس ، منتخب مصر للكرة الشاطئيه، والذى يستعد لكأس القارات، حيث من المقرر يقيم المنتخب بالمدينة حتى الأربعاء المقبل ، حيث أعلنت المدينه الشبابيه بالاسكندرية عن جاهزيتها لاستقبال الفرق الرياضية المختلفة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعى ، كما تقوم المدينه بتعقيم كافة المنشآت دوريا حرصا على سلامة مرتادى المدينه والساده العاملين بها .
ومن المقرر أنه ابتداءاً من اليوم يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكراً مغلقاً بالمدينة، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبى وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.
تضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كلا من محمد فوزي وعبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.
و حرص مصطفي لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية علي ضم عناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد و احمد ياسر وعلي حسين و اسلام هشام و اسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر و عمرو خيري.
وتتولى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الاشراف على الكرة الشاطئية، ويتكون جهاز منتخب الكرة الشاطئية من عبد الواحد السيد مديرا للمنتخب، ومصطفي لطفي المدير الفني وعمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع مدرب وياسر بعد الخالق مدربا لحراس المرمي ودكتور محمود رفاعي طبيبا و عباس حسانين مدلكا وشريف نعيم مسؤل مهمات.
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